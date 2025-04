Margarita Rosa de Francisco, una de las figuras más icónicas de la televisión y el cine colombiano, ha sido noticia no solo por su talento multifacético, sino también por las decisiones personales que han marcado su vida.

Entre ellas, su elección de no tener hijos ha despertado interés y debate entre sus seguidores. Dicho tema fue tocado en una reciente entrevista, donde la actriz compartió las razones detrás de esta decisión y reveló una perspectiva profundamente personal sobre su vida y prioridades.

La caleña, conocida por su franqueza, explicó que nunca sintió un deseo innato de ser madre, una postura que mantuvo con el paso de los años.

“Nunca se me despertó ese instinto. Mi hermana sí tenía esa cosa calurosa que tiene la niña que juega a las muñecas, en cambio, las mías eran como cualquier cosa. Yo quería ser como la profesora, la cantante, una cosa de más yo y no el hijo. Y eso nunca se me quitó”, indicó la actriz en un diálogo con Bravíssimo.

Según Margarita Rosa, su vida ha estado enfocada en su desarrollo artístico y personal, lo que le permitió explorar diversas facetas de su carrera sin las responsabilidades que implica la maternidad.

Esta decisión, aseguró, no responde a una rechazo hacia la maternidad en sí, sino a una conexión más fuerte con sus proyectos creativos y su libertad individual.

“Yo no sé si nunca tuve hijos por egoísta o por miedo también. Creo que no hubiera sido tan buena mamá. Les hubiera dado tanto gusto en todo que me hubieran sacado los ojos después. Pero nunca me arrepentí de haber tenido hijos”, agregó la vallecaucana al respecto.

¿Cuántos matrimonios tuvo Margarita Rosa de Francisco?

Margarita Rosa de Francisco tuvo dos matrimonios. El primero fue con el cantante Carlos Vives en 1988, del que se separó en 1990. El segundo fue con el empresario Daniel Castello en 2003, pero el matrimonio terminó en menos de un año.

Actualmente, mantiene una relación con el fotógrafo holandés Will van der Vlugt desde 2009, con quien ha mencionado planes de una posible unión simbólica luego de 15 años juntos, aunque no están casados formalmente.

¿Cómo ha sido la carrera de Margarita Rosa de Francisco?

La actriz es hija del músico y actor Gerardo de Francisco y la diseñadora de modas Mercedes Baquero. Su carrera comenzó en 1981 con su debut en la película ‘Tacones’, y desde entonces se consolidó como una de las artistas más versátiles de Colombia.

Su papel como “Gaviota” en ‘Café, con aroma de mujer’ (1994) marcó un hito en la televisión colombiana, convirtiéndose en una de las telenovelas más exitosas de la historia.

Otros proyectos destacados incluyen ‘Gallito Ramírez’, ‘La madre’, ‘La Caponera’, ‘Correo de inocentes’ y ‘Jugar con fuego’. También participó en series internacionales como ‘Narcos’ junto a Pedro Pascal y en películas como ‘Ilona llega con la lluvia’ y ‘Paraíso Travel’.

Además de actuar, Margarita Rosa ha brillado como cantante y compositora, con álbumes como Margarita Rosa (2008) y Bailarina (2012), donde exploró géneros como pop, folk y rock.

Su faceta como escritora incluye el libro ‘El hombre del teléfono’ (2016) y columnas en medios prestigiosos. También ha sido presentadora de programas como ‘Expedición Robinson’ y ‘Desafío’, demostrando su versatilidad.

