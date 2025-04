La reconocida actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco abrió su corazón en una reciente entrevista con Eva Rey en el pódcast ‘Desnúdate con Eva’, donde abordó con total franqueza aspectos íntimos de su vida personal y emocional.

En un tono honesto y reflexivo, la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ confesó que, a pesar de su éxito y reconocimiento, su juventud estuvo marcada por la infelicidad y la angustia existencial.

“No quisiera volver a ser joven. Si tuviera la oportunidad, no quiero nada de lo que he vivido en la juventud. He sido una joven muy infeliz, muy angustiada. Prefiero la mujer que soy ahora”, afirmó la actriz.

Cuando Eva Rey le preguntó por qué no fue feliz en esa etapa de su vida, Margarita respondió sin rodeos:

“Me sentí muy insegura en todo, existencialmente atormentada. Estar viva me parece insólito. Yo hice mucho psicoanálisis, empecé desde muy pequeña porque me angustiaban estos temas que no tenían respuesta”, explicó.

Uno de los temas que más la inquietó desde niña fue la muerte. Según sus palabras, ese pensamiento constante le impedía vivir en paz:

“La muerte era una pregunta muy poderosa de niña. Entonces no podía estar tranquilamente en la vida pensando que algún día nos íbamos a morir. Le tengo miedo a la muerte, a ese paso de existir o no existir, a no ser nada. Pienso en la muerte todos los días de mi vida”, dijo la actriz.

Este fragmento de la entrevista es solo un abrebocas de una conversación más amplia en la que Margarita también habla sobre los momentos que han definido su vida personal y su carrera profesional.

No es la primera vez que la actriz comparte reflexiones tan profundas. En otra entrevista con el periodista José Fernando Patiño, en el espacio ‘Sin reversa’, Margarita sorprendió al hablar sobre lo que describió como una experiencia cercana a la muerte. Recordó una imagen de su infancia que, según ella, le evocó el primer momento en que se sintió viva, con una sensación similar a la de haber regresado de una catástrofe.

“Tuve la sensación de haber venido de un torbellino, como de haber muerto en una catástrofe o algo así, y el primer recuerdo de mi consciencia es estar en la cama con esta edad más o menos y abrir los ojos en esa casa de Cali”, relató, aludiendo a una experiencia que muchos podrían interpretar como mística o trascendental.

