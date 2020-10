green

La información de su cambio de residencia la compartió la artista de ‘Adicta al dolor’ en ‘Lo sé todo’, donde añadió que está trabajando duro para poder irse a vivir pronto al extranjero con su amor, pero tiene algunos pendientes que debe resolver antes, entre ellos el lanzamiento oficial de su hija Rafaella como cantante.

“Tenemos dos canciones en las que estamos ahí y escogiendo con la que nos vamos a ir de frente con ella. He estado pensando cuál va a ser ese primer momento de su encuentro con el público, a veces me pongo a pensar: ‘¿Será prudente que sea yo quien le presente al público a mi hija? ¿Será prudente que la deje hacerlo sola?’ Estoy como en ese momento. Estoy preparando algo muy especial, donde quisiera darle a ella darle la bienvenida para que haga su propio camino”, aseguró Marbelle en el programa.

Cuándo se lanza Rafaella, hija de Marbelle, como cantante

La llamada ‘Reina de la tecnocarrilera’ añadió en el espacio de Canal 1 que la presentación oficial de Rafaella como cantante será “antes de que termine el año, si Dios lo permite”.

De acuerdo con los planes de Marbelle, primero lanzará ella un sencillo y enseguida sí vendrá el proyecto musical de su heredera, fruto de su matrimonio con Royne Chávez, de la que destacó su juicio y constancia.

“Yo no he querido ejercer esa presión sobre ella, que sí tuve yo. Entonces, he dejado que fluya solo en ella y ya se siente lista para arrancar. […Estoy] Con muchos nervios, pero muy feliz; llegó el momento. Ella está feliz y está lista; a los hijos hay que alistarles las alas y dejarlos libres”, puntualizó la artista de ‘Collar de perlas’ en la entrevista, que se puede escuchar completa a continuación:

Marbelle y Sebastián Salazar se van a vivir a Brasil con sus “hijos”

La cantante confirmó que en su cambio de país también están incluidos sus “cuatro hijos”.

“Tenemos cuatro hijos que tenemos que llevarnos”, fue lo que aseguró en ‘Lo sé todo’, haciendo referencia a las mascotas que tiene con su novio.

Lo que no explicó la intérprete de ‘Ya te olvidé’ es si su hija Rafaella también se va con ella para Goânia, la ciudad brasileña en la que vivirá con Sebastián Salazar.

De la heredera adoptiva de la cantante, Angie Cardona, sí se sabe que permanecerá en Colombia, pues ella ya hizo su vida a parte, con su novia y su hijo.

Cabe mencionar que la relación de Marbelle con Angie no estaría pasando por el mejor momento y se habría deteriorado, en parte, por unas declaraciones que la cantante dio sobre el bebé de su hija más no por la orientación sexual de la joven.

Foto de Sebastián Salazar, en el Goiás, de Brasil

El futbolista colombiano ya compartió en su cuenta pública de Instagram una imagen de él entrenando con su nuevo equipo: