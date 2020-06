green

“Yo no quiero morir en manos de alguien y menos de una forma violenta, ¡no!, y menos porque no me la merezco. Yo no quiero morir así, o que alguien me torture”, añadió la empresaria en un ‘live’ que si bien ya no se encuentra en sus redes, fue reposteado por una cuenta que sigue a famosos.

Manuela también indicó que comprar armas fue una de las “decisiones drásticas” que tuvo que tomar para proteger su vida.

Y es que a principios de mayo pasado, la ‘exprotagonista’ contó que una persona le quería hacer “mucho daño” y la había amenazado de muerte. Según lo que dijo en ese entonces, ella tiene todas las pruebas de esas intimidaciones.

La famosa no entró en detalles sobre lo que le está sucediendo, pero, entre lágrimas, sí dijo que esa persona también amenazó de muerte a su equipo de trabajo.

A continuación puede ver el video en el que cuenta que ha sido amenazada y el otro en el que habla de las armas que guarda: