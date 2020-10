“¿Por qué no sube fotos de su hijo?”, le escribió un usuario de la red social, y Liss Pereira primero respondió con un “No sé”.

No obstante, enseguida mencionó que una de las razones tiene que ver con la “precaución”.

Y aunque no dijo exactamente a qué se refería, quizás sea con, entre otras posibilidades, la mala utilización de las imágenes del menor que puedan hacer terceros inescrupulosos; ya que la cuenta de ella es pública, cualquier persona tendría acceso a esas tomas.

“Por miedo, porque es como su privacidad, me da cosita que luego me odie”, fueron los otros tres motivos que manifestó la comediante para no mostrar postales de su pequeño.