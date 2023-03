Desde hace varios años, las dos mujeres se convirtieron en celebridades en el ámbito de los medios en Estados Unidos gracias a sus ‘reality shows’, campañas publicitarias e imagen como ‘influenciadoras’ en las redes.

Madre e hija decidieron comprar un terreno hace un tiempo y construir allí sus respectivas mansiones, una al lado de la otra. La propiedad que en total mide unos 35.000 pies cuadrados se convirtió en el ‘set’ de grabación favorito para sus programas.

Así se ve la lujosa propiedad en la que residen Khloé Kardashian y Kris Jenner en las cercanía de Los Ángeles, California, en un video publicado en YouTube por el canal X17onlineVideo:

En horas recientes trascendió que Khloé Kardashian y Kris Jenner recibieron a trabajadores que pertenecerían al equipo de limpieza, de seguridad o al de filmación de su ‘reality show’.

Testigos citados por el diario británico The Sun afirmaron que las dos famosas no habrían permitido que las vans pudieran estacionarse en el perímetro de ambas residencias, pese a que ese día estuvo acompañado de fuertes lluvias.

“Es repugnante”, “¿Está lloviendo? No, no puedes usar el enorme espacio que tengo en mi propiedad para estacionar, no es mi problema, camina hasta la entrada”, fueron algunos de los comentarios citados por The Sun.