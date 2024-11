Luego del lamentable fallecimiento de la gran humorista conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, su esposo, el también humorista Nelson Polanía, ‘Polilla’, dio una emotiva entrevista en el programa ‘Entre Valientes’.

Allí, ‘Polilla’ contó cómo comenzó su historia de amor con la ‘Gorda’ Fabiola y todo lo que vivieron juntos. Además, el humorista afirmó que presenció un milagro de vida con ella.

Por otra parte, mucho se ha especulado sobre los que fueron los últimos días de la ‘Gorda’ Fabiola, pero en esta entrevista ‘Polilla’ reveló cuándo fue que comenzó a recaer y cuáles eran las afectaciones que ella sufría. Así mismo, reveló el último momento que vivió con ella.

Además, dio detalles de los sentimientos que tuvo cuando vio a su difunta esposa en el ataúd. El humorista confesó que la vio hermosa y bien arreglada. Sumado a ello, sintió como si fuese a una última cita con ella, aunque fuese el último adiós que iba a darle en la cámara ardiente.

“Cuando teníamos cámara ardiente yo estaba nervioso; era casi como una cita. Ella me dijo una vez: ‘Yo no tengo problema que me muestren en mi funeral, pero si tú me vas a mostrar, me vas a mostrar bien; si me llegas a mostrar mal vestida, bajo y te jalo las patas'”, rememoró ‘Polilla’.