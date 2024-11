El 19 de septiembre de 2024, el entretenimiento colombiano se vio conmocionado por el fallecimiento de Fabiola Emilia Posada Pinero, conocida artísticamente como la ‘Gorda’ Fabiola, quien partió de este mundo a sus 61 años.

Su partida dejó un gran vacío en el humor del país, mismo que le permitió conocer a Nelson Polanía (‘Polilla’), con quien compartió más de 20 años de relación amorosa y tuvo un hijo.

Ambos se conocieron en las grabaciones de ‘Sábados felices’ y, aunque no existen registros precisos sobre la fecha exacta de su matrimonio, se sabe que celebraron varias ceremonias a lo largo de los años, reafirmando su amor y compromiso.

Pero no todo fue color de rosas, pues, como en todo matrimonio, tuvieron peleas y estuvieron a punto de separarse. Así lo contó el humorista en una entrevista con la emisora Tropicana, donde mencionó que sufrieron la famosa crisis de los siete años, que sugiere que muchas parejas enfrentan dificultades significativas o rupturas alrededor de este tiempo.

“En 2007… siempre dicen que hay crisis en los matrimonios en el año siete, y en el año siete tuvimos una crisis muy grande de tipo familiar. Yo me fui de la casa. No nos separamos, porque hay gente que lo confunde. Fui a Nueva York como ocho días porque estaba trabajando y me quedé como tres días más y regresé”, narró inicialmente en el mencionado espacio.

Cómo se reconciliaron ‘Polilla’ y la ‘Gorda’ Fabiola

Por lo que contó el humorista, la pelea fue tan fuerte que él buscó a dónde irse un tiempo para pensar las cosas. Sin embargo, una llamada cambió de rumbo todo.

“Yo alquilé un apartamento cerca de la casa donde vivíamos y ella creía que era mentira. Al otro día me llamaron a la casa y ella contestó: ‘De la inmobiliaria no sé qué y don Nelson Polanía ya se puede pasar al apartamento’ [le dijeron]. Ese día colgó el teléfono y me dijo: ‘¿Entonces es verdad?’”, recordó emocionado ‘Polilla’.

Esa llamada, según explicó, sirvió para que ambos pusieran de su parte y reconstruyeran esa relación tan linda que tenían. De hecho, terminó siendo la última pelea fuerte que tuvieron como pareja.

“Ella colgó el teléfono, se acercó y me dijo: ‘Si tú te quieres ir de la casa, yo me quiero ir contigo’. Nos abrazamos, nos besamos, empezamos a hablar nuevamente y dejamos claras muchas cosas. Ese fue la última pelea que nosotros tuvimos fuerte, en 2007. De ahí para acá solamente vivimos para amarnos, para querernos y yo respetarla”, concluyó sobre el tema.

