Alejandra, la hija de la ‘Gorda’ Fabiola, hizo una fuerte declaración ante ‘La red’ de lo que sintió cuando se murió su mamá y dijo que pensó en irse junto a ella:

“Había un balcón gigante de la terraza, en un piso alto, yo miré ese balcón y dije: ‘Yo no sirvo para ver partir a mi mamá, no voy a ser capaz’. Pero se me vieron a la cabeza todas las cosas que ella me decía: ‘El que siempre busca suicidarse, es cobarde’. Mire los niños y dije si me quedo, me quedo para bien. Entramos todos con mi mamá, para nosotros no fue chévere, pero si me pusiera a elegir, elegiría eso, morir rodeada de todas las personas que lo aman a uno”.

Perder a su mamá no fue fácil, de hecho, aseguró que no creía en los ángeles de los que ella hablaba, pero ahora es diferente:

“Desde que se fue, todas las noches le pedía verla y lloraba y rezaba por ella, por su descanso y comenzaron a llamarme muchas personas, todas con el mismo cuento, que me veían grabando ante cámaras y mi mamá al lado orgullosa. Empecé a publicar en redes sociales y esa noche soñé con mi mamá, ella bailaba, nos cantábamos, ella estaba muy feliz, estábamos como de fiesta. Ella está ahí”.

A pesar de que su mamá ya no está en la casa, ella sigue asistiendo:

“Cuando voy a la casa de mi mamá se siente una paz absurda, nos aliviamos muchos juntos, me sorprenden las conversaciones que tengo con ‘poli’, veo el celular y ya se nos pasó una hora hablando”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Red Caracol (@laredcaracol)

Las peleas que tuvo con el comediante fueron porque ella no creía que un hombre como él se pudiera fijar en ella:

“¿Cómo se va a fijar en una gorda? Pero él se enamoró de su interior, el amo profundamente a mi mamá”.

Ahora, Alejandra Valencia pretende seguir con las recetas que su mamá hacía para redes sociales, actividad que la hace sentir mucho más cerca a ella.

