La ‘Gorda’ Fabiola sigue siendo tema de conversación y a pesar de que ya pasó más de un mes de la muerte de la comediante, muchos seguidores de la comediante han estado pendientes de Alejandra Valencia y los videos y recuerdos que ha compartido.

Además de aclarar varias situaciones de su familia, como por ejemplo, la relación de ella con ‘Polilla’, decidió subir un video de los últimos cumpleaños que vivió junto a su mamá.

Según mostró, toda la familia se esmeró para hacerle algo diferente para que se sintiera orgullosa y amada, así que toda la familia se puso un traje elegante e izaron bandera, como un colegio, que tenía hasta muestra artística.

La única que se llevó condecoración fue la comediante, por obvias razones. David Polanía fue el director del colegio, nombró los puntos a seguir y Alejandra Valencia se paró a cantar como muestra de arte.

La ‘Gorda’ Fabiola aseguró estar cansada de luchar dos años atrás

Cantaron el himno nacional y la fiesta terminó con las palabras de la ‘Gorda’ Fabiola, así que aprovechó el momento para expresar su amor por los presentes, pero también recordó que estuvo a punto de rendirse porque se sentía muy cansada:

“Tengo 59 años en esta escuela y todavía no me gradúo y con matrícula incondicional por tantas veces que los he hecho padecer, los he hecho llorar y todas las amenazas de irme y que me he devuelto. Gracias por tanto, familia. Yo hoy estoy feliz, así no lo crean. Anoche tuve sueños lindos y venía de una crisis en la que yo dije: ‘Ya no vale la pena tanto, estoy cansada de estar luchando por todo’, pero mi sueño de ayer fue esperanzador y hoy estoy llena de fuerza y de mucha fe”.

Muchos usuarios de Internet reaccionaron y aseguraron que ahora la admiraban más por sus palabras sabías. Sin duda, la ‘Gorda’ Fabiola estaba muy contenta por tener al lado a su familia, pero sus temas de salud la preocupaban bastante.

