El cantante contó el porqué de su promesa, cuando se encontraba en un momento de angustia, tratándose de una delicada situación de salud por parte de su abuelo materno, quien estaba pasando por una trombosis y una peritonitis.

“En ese entonces estaba con Jessica Cediel. Se iba a morir mi abuelo y yo pensaba que necesitaba pedirle a Dios que por favor este man quedara vivo, pero tenía que prometer algo que fuera difícil”, indicó.

Según Pipe, la promesa fue cumplida y durante ese año, no tuvo relaciones, ni ingerió bebidas alcoholicas, como muestra de sacrificio. Por fortuna, su abuelo no tuvo complicaciones con el procedimiento médico y su promesa no fue en vano.

“Fue una promesa que no podía romper, porque el milagro que hizo Dios fue tan grande que sabía que tenía que cumplirlo sin problema“, comentó.

Un día antes de que se cumpliera el año, el cantante ya estaba mentalmente preparado para retomar su vida normal.

