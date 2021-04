La vallecaucana Isabel Salazar contó su experiencia en una entrevista de trabajo a la que asistió con mucho entusiasmo porque sería una nueva oportunidad de trabajar en radio.

Ella, quien hizo parte del programa La Hora del Regreso de La W durante varios años, relató que su ilusión se desvaneció cuando tuvo la entrevista con el presidente de la compañía.

Aunque no reveló el medio de comunicación al cual estaba intentando ingresar, sí expresó que era una vacante para un programa de radio en el que ella cree que no quedó seleccionada porque “las audiencias digitales de los talentos pueden arrastrar audiencia”, expresó en su cuenta de Twitter.

Fue en esa red social en la que comentó toda la situación que vivió en el pasado, pero no critica esa decisión porque, dice ella, en “muchos medios tradicionales están buscando jalonar audiencia en talentos con alto impacto digital“, razón por la que eligen a personas que tengan un gran número de seguidores.

Isabel Salazar, quien tiene un poco más de 21 mil seguidores en Instagram, contó cómo fue ese momento que, por fortuna, no la dejó desempleada, pues ella trabaja como directora general de El Conserje, una agencia de la que es socia.

Participé en un proceso laboral que me entusiasmaba mucho y avancé bastante, hasta que en la entrevista con el presidente, me preguntó cuántos seguidores tenía en Instagram. No me hizo más preguntas. Contrataron alguien sin experiencia, pero con muchos likes.

Así está el mercado.

