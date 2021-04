Los mensajes privados de Instagram son utilizados entre amigos, parejas, familias y hasta es una de las vías con las que muchos usuarios de esta red social hacen sus primeros acercamientos para conocer a nuevas personas.

Quien reveló estas innovaciones que aún no tienen fecha de lanzamiento fue Alessandro Paluzzi, un investigador que ha revelado en su cuenta de Twitter cómo se verán estas actualizaciones.

Así como en otras redes sociales, esta plataforma tiene disponible para que las personas hagan llamadas de audio o videollamadas que tiene sus propios beneficios.

Según dio a conocer Paluzzi, las notificaciones de llamadas aceptadas y no contestadas cambiarán en su diseño, pero no en su efectividad. Por ahora son solo las notificaciones y no se conoce si también modificarán cómo funcionan.

Así como sucede en WhatsApp, en esta red social que también administran desde las empresas de Mark Zuckerberg buscan cifrar las conversaciones de extremo a extremo.

Este sistema de comunicación garantiza una mayor seguridad porque sirve para que las únicas personas que puedan leer los mensajes sean el emisor y el receptor final.

Paluzzi dio a conocer que esto se verá habilitado cuando aparezca un candado al lado de la foto de perfil.

Paluzzi también dio a conocer que en esta sección de Instagram habrá una innovación en la que aparecerá una pestaña que servirá para crear colaboraciones, algo que podrían utilizar los ‘influencers’ y las marcas que los patrocinan.

Estos serán ‘stickers’ colaborativos, que ya existen desde hace un tiempo, pero ahora servirán para que los usuarios añadan hasta 20 colaboradores y así crear eventos que les permitan seccionar más sus publicaciones.

#Instagram continues to work on the new "Collab" sticker 👀

ℹ️ You can create events and add collaborators. You can only add people who follow you as collaborators.

The limit of people that can be added is 20.

🆕 The sticker icon has been updated 👥 pic.twitter.com/iq5ngjI6BG

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 24, 2021