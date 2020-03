View this post on Instagram

Mis amores, el que quedó 😥 fue el actor @juanpablollano y todo por la intolerancia y no es para menos, desliza 👉🏻 para ver el mensaje que colocó el actor en sus redes . . . . . . . . . . . #JuanPabloLlano #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed