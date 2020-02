El artista aseguró en su ‘post’ que él iba por la ciclorruta, pero luego, en un cruce de un semáforo, un taxista lo hizo caer del transporte en el que se movilizaba.

En vez de parar y ayudarlo, el conductor del servicio público lo único que hizo fue gritarle a la celebridad, se lee en la publicación.

“El taxista grita: ‘¡Agarre taxi que es más seguro gran hij&%#$’”, puntualizó Julián, pues no dio más detalles.

No obstante, algunos de sus seguidores se solidarizaron con él y se fueron en contra del taxista, por entre otras cosas su afirmación sobre la seguridad.

Por su parte, otros no se refirieron al accidente, sino a un error de ortografía que cometió el actor en su trino, y por el que luego se disculpó.

Aquí dejamos el ‘post’ con la denuncia del famoso, y luego algunos de los comentarios que le han hecho sobre eso y su equivocación al escribir cruce con zeta.

Esta mañana me transportaba en una patineta eléctrica por una ciclo ruta, en el cruze de un semáforo cuando teníamos la vía, un taxista nos tiró su vehículo encima, me caigo de la patineta y el taxista grita “Agarre taxi que es más seguro gran hijueputa”.

Tristemente no me asombra, he ahí la razón del rechazo al gremio de los taxistas, por esto y mas prefiero andar a pie que abordar un taxi, “pero el problema son las plataformas”

Seguro que el problema son los taxis zapatico? O los conductores (no todos) que no se sabe como tienen licencia de conducir (en colombia no es raro), que se creen duenos de las calles y no reapetan las normas acumulan partes y no pasa nada. Luego hacen un paro para no pagar y ya.

— carlos alberto parra (@CapsParra) February 3, 2020