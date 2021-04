green

La actriz colombiana usó su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores el drama que está viviendo desde la pasada Semana Santa. Lozano empezó a sentir dolores lumbares muy fuertes y cometió el gran error de automedicarse. La famosa creyó que con unas gotas de cannabis podría tratar esos síntomas, pero terminó peor de lo que estaba.

“Pasé una Semana Santa de mucho sufrimiento físico, de mucha angustia. Yo me automediqué por un supuesto espasmo que tenía en la espalda con unas gotas de cannabis, que me pusieron a alucinar, tuve una crisis de pánico. Me tuve que ir de urgencias“, confesó la recordada ‘Doña Nidia’, de ‘Pedro, el escamoso‘.

Los dolores en la espalda que sentía Lozano eran cosa seria y estuvieron acompañados de más síntomas que la afectaron considerablemente. “Empecé a sentir un malestar general que no era normal. El espasmo en la espalda, agudizado. Me fui para la clínica. Desesperada, con vértigo, con nauseas. Estaba desesperada del dolor“, recordó la artista.

Lozano llegó a la clínica y le realizaron las radiografías pertinentes, pero estas tuvieron resultados normales. Por eso, la doctora que la atendió le pidió que se levantara la camiseta para revisar su espalda, y cuando lo hizo ambas se llevaron una sorpresa grande. La especialista le confirmó a la actriz que padecía herpes zóster, enfermedad popularmente conocida como ‘culebrilla’.

“Me ve la doctora y me dice: ‘¿Qué es esto, Alina? Tienes ampollas en toda la parte lumbar. Tienes herpes zóster, lo conocido popularmente como ‘culebrilla’. Es una enfermedad muy dolorosa, por eso estás tan mal‘”, contó la actriz en su Instagram.

Acto seguido, Lozano procedió a explicar lo dolorosa que puede ser la ‘culebrilla’. “Este herpes produce un dolor tan terrible, porque donde se instala es como que infecta el nervio que haya por ahí. Ustedes no saben lo que es este dolor. Qué dolor. Yo he sido una persona saludable y es la primera vez que siento un dolor tan profundo, interno. Valoro la medicina, mi familia, mi sobrina. Es la fragilidad, la vulnerabilidad”, afirmó.

Por último, la ahora creadora de conferencias y talleres les dejó una reflexión a sus seguidores en torno a la forma correcta de actuar cuando sienten que su salud no está bien. “Primero, no se auto diagnostiquen. Vayan al médico. No oficien de doctores, como hago yo. Vayan el médico. Hay una vacuna para este herpes. En mujeres mayores es importante aplicarse la vacuna. Les sugiero que le pregunten a su médico por este herpes zóster, la conocida ‘culebrilla’. No le deseo este dolor a nadie”, concluyó.

Con el éxito que ha tenido la repetición de ‘Pedro, el escamoso’, Lozano ha vuelto a figurar constantemente en los medios de comunicación y ha dado de qué hablar con los contenidos que suele compartir en redes sociales. Por ejemplo, hace un par de meses anunció que se había ganado la lotería , aunque después lamentó que a través de una estafa perdió el dinero que había recibido. De igual manera, la actriz reconoció en febrero que hace tiempo tuvo problemas de alcoholismo.

Este es el video que compartió Lozano para hablar del drama que está viviendo por cuenta de la ‘culebrilla’: