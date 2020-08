View this post on Instagram

A través de sus historias de Instagram, Iván Lalinde les contó a sus seguidores que el Covid-19 llegó a su casa y atacó a su padre. Lalinde manifestó que su padre se encuentra en una UCI de la Clínica Las Américas de la ciudad de Medellín. Asimismo, aseguró que, por fortuna, su padre se encuentra en manos de un excelente personal de la salud. Además, el padre de Iván Lalinde permanece estable y ellos (su familia) permanecen aislados, cada uno en su casa. Finalmente, el presentador envió un mensaje de concientización a su público digital, asegurando que el virus no es un juego y tampoco repara en clases, edades o cualquier otro segmento de la población.