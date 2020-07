green

Y es que, justamente, un viaje a ver a sus padres fue lo que lo llevó a practicarse la prueba de COVID-19, que “por fortuna” salió negativa, contó el famoso.

Para poder visitar a sus progenitores, Iván Lalinde tuvo que hacer un viaje por tierra en el que, asegura, cumplió con todas las medidas de seguridad para evitar un contagio.

“Al llegar me bañé, me cambié toda la ropa. Aunque en el camino no tuve contacto con nadie, la relación más íntima en el camino fue con las niñas de los peajes, 😎 y me desinfectaba cada que recibía un ticket.🙏🏻”, explicó el exintegrante de RCN, que es el segundo famoso que cuenta que se hizo la prueba para poder ver a su madre; la otra fue Vanessa de la Torre, de Noticias Caracol.

Luego, el presentador también dio detalles de lo emocionante que fue el reencuentro con sus padres, después de muchos días sin verlos, por la cuarentena.

“Nos pusimos felices cuando nos pudimos abrazar y sentarnos a oír música un rato y a repetir conversaciones🤣😅”, explicó el famoso, y, al final, también se refirió a la foto con la que acompañó su mensaje: “Le dije: ‘¡mama ríete!’ Y ahí está😁”.

Aquí dejamos la publicación en la que Iván Lalinde contó los mencionados detalles de su prueba de COVID-19 y su viaje, junto a la instantánea en la que madre e hijo se ven muy sonrientes..