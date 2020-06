View this post on Instagram

Creo que la única prueba que me ha despertado tanta ansiedad, además de esta, fue la del embarazo. Mi abuela falleció y quiero ver a mi mamá. Así que nos hicimos una prueba con un laboratorio privado (sin quitarle la oportunidad a quienes la requieren, toca pagar, hay varios laboratorios acreditados para eso) y salió negativa. Ahora me siento más tranquila para ir a ver a mi mamá. Rarísimo tramitar un permiso para desplazarse, pero si nos cuidamos entre todos, funciona mejor. Lo hice a través de la página web del Ministerio de Transporte. Un luto es un motivo de fuerza mayor. Cuidarse, ser precavido en exceso, es algo difícil de enseñar, es innato. Es la responsabilidad con uno mismo, con los que amas. Con todos. Ya casi nos vemos @gloriaamparosanclemente qué felicidad tan infinita ❤️❤️❤️❤️❤️ pd: a quienes me preguntan el laboratorio, hay muchos, las clínicas privadas lo hacen y los laboratorios serios de siempre.