Por si ocupan saber más de mi compita @jamesrodriguez10 nos aventamos 2 horas enteras de charla desde Marbella. No se trata de fútbol, de técnicos o canchas, se trata de un maravilloso país: ¡COLOMBIA! Platicamos de: ¿Vendría a jugar a México?, Envigado, Banfield, Porto, Bayern, Monáco, Zidane, Pékerman, su futuro como Futbolista, el mundial, autos, Dios, matrimonio, Brasil 1982, su dream team del fútbol, de fiesta con Neymar, frustraciones, criticas y dolor. ¡Se puso a toda madre! Mí amor por COLOMBIA, ¡MUCHA CAMISETA! Los dejo con un poeta de las canchas, una mente brillante que anticipa a sus marcadores y que es capaz de colocar con precisión quirúrgica los pases más inverosímiles. Su exquisita zurda le ha hecho merecedor de una bota de oro, de un Trofeo Bravo y lo ha convertido en un ídolo en su país. No había dejado de ser un niño cuando ya se codeaba con la realeza del balón. Con sus botas se dieron los pasos que llevaron a su país al peldaño más alto al que ha llegado en un Mundial. Nos acompaña uno de los deportistas más sagaces de América Latina, uno de los colombianos que ha llevado el brillo de su patria a lo más alto, uno de los consentidos de la Tricolor: #JamesRodríguez. ¡VIVA COLOMBIA! (Video Completo en mi Canal de Youtube) Producción: @alegriacorp #danielhabif #Inquebrantables