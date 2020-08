Después de un temprano debut en Envigado, el mediocampista cucuteño viajó con apenas 15 años al sur del continente para formarse en la cantera de la escuadra bonaerense. Sin embargo, dijo que ese cambio no fue nada fácil.

“ Fue bastante duro, tenía días que lloraba solo; no tenía casi plata para poder llamar. Fueron casi seis meses así, fue algo duro. Ya cuando vieron que jugaba bien, me hicieron un contrato; por lo menos tenía con qué llamar a mi madre”, relató James Rodriguez , en conversación con el conferencista motivacional mexicano Daniel Habif .

Recordó que cuando tuvo su primer contrato pudo alquilar una casa y tanto su madre como su padrastro viajaron a Argentina para acompañarlo y motivarlo por un tiempo.

“Los primeros meses en Banfield dije ‘me voy’, y el padrastro mío me dijo que me quedara, que tuviera paciencia y que todo iba a cambiar”. Posteriormente, reflexionó acerca de las críticas que le hacen, sin saber lo que vivió. “Hay gente que te critica porque tienes contratos altos y cosas, pero no saben por lo que uno tuvo que pasar”, agregó.