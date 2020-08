green

Al astrólogo le preguntaron en ese programa de entretenimiento por el futuro de la carrera profesional de James Rodríguez y él empezó advirtiendo en qué consiste la etapa por la que pasa el volante colombiano del Real Madrid desde hace un tiempo.

“James hace tres años tiene el tránsito de Saturno en oposición. El mismo que tienen Gareth Bale o Eden Hazard. Es una etapa en la que siente frustración, importancia, que no lo quieren, que no puede cumplir sus sueños”, explicó Cassanya.

Pero como no hay mal que dure cien años, cuando le preguntaron si James podría volver a figurar como lo hizo en el Mundial de Brasil 2014, el astrólogo señaló cuándo se acabaría esa etapa astrológica adversa que vive actualmente el ‘10’ de la Selección Colombia. “En el 2014 tenía unos tránsitos que no se van a repetir, pero no quiere decir que no pueda volver a sacar fútbol, porque tiene mucho fútbol en sus botas. Felizmente el año que viene ya no lo tendrá (el tránsito de Saturno en oposición)”, detalló el español.

Cassanya se basó en la astrología para describir las condiciones que necesita Rodríguez para sacar lo mejor de sí: “Él necesita sentirse la estrella del equipo, un poco divino, especial. Si no se siente adorado, le cuesta más el rendimiento”.

Por último, el astrólogo aclaró que con los astros no se puede saber a qué equipo se irá James, pero le recomendó dos cosas: “Que haga limpieza en sus relaciones personales y buscar lazos sólidos de gente que lo quiera”.

“Da igual el equipo en el que estuviera (James), estaría pasando una situación similar. Ese tránsito de Saturno lo tendría que vivenciar, y se le combate con humildad, disciplina y trabajo”, concluyó. Estas fue lo que dijo el astrólogo sobre el futbolista colombiano que está buscando equipo para continuar su carrera: