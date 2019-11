Con el #Tbt, Paola les mostró a sus seguidores de Instagram que el atuendo verde con el que recibió el título de Señorita Colombia, que luego la llevaría a ganar el de virreina universal, todavía le luce.

“Volvió a casa y aunque me queda apretadito… todavía aguanto”, escribió la fundadora del festival de cine IndieBo, al lado de una fotografía en un ‘walking closet’ en donde aparece junto a Alejandro Estrada, con quien está casada desde hace 25 años.

El diseño verde esmeralda, sin embargo, no estaba en su clóset como se podría pensar, según contó Turbay en el post de su publicación: “Apareció el vestido 28 años después! Liliana de Lara (mi amiga, segunda mamá y chaperona) me lo guardó en su casa por aaaaños. No se imaginan las vueltas que dio ni la gente que se lo probó! (AKA Pote!)”, detalló una de las reinas más queridas del país.