Hace pocos días, la artista de música popular estuvo haciendo una gira de conciertos por territorio ecuatoriano, donde tuvo un gran acogimiento por parte de los seguidores que tiene en esa nación.

A su regreso, Paola Jara continuó con algunas presentaciones en lugares como Palmira, en el Valle del Cauca, donde estuvo recientemente y compartió parte de su experiencia en una serie de videos y fotografías publicadas en su cuenta de Instagram.

Además de mostrar partes de su ‘show’, la intérprete de ‘Mala mujer’, ‘Pobre perro’ y ‘Salud por él’ aprovechó para dejarles un mensaje a sus fanáticos, con el cual se refirió a su apariencia física.

Qué dijo Paola Jara por críticas recibidas

A finales de enero, la propia cantante de 39 años reconoció que se había sometido a una cirugía con la que le hicieron un cambio en sus prótesis, la cual le sirvió para descansar de su espalda y sentirse más liviana.

Desde entonces, todo parece indicar que habría recibido algunos comentarios negativos sobre su cuerpo, los cuales salió a contestar en este martes al asegurar sentirse “orgullosa” de sí misma.

“Que la espalda arrugada, que los gordos, que ridícula , que porque de negro a toda hora, y que si uso colores que si me creo de 15 [años], que madure, que ya se me notan los años… y ni hablar de los insultos”, escribió inicialmente en su publicación.

Pese a los señalamientos, Jara reconoció que nunca se ha avergonzado de tener la edad que tiene, sino que, por el contrario, luce fascinada con la forma en la que afronta su vida.

“Le doy gracias a Dios por mis años, que jamás me los he quitado y me siento orgullosa de ellos, con cada arruga , con celulitis , con gorditos y con todo lo que conlleva el paso de los años. Soy feliz y me siento afortunada porque los años son experiencia y sobre todo agradezco por cada día de vida”, agregó en su escrito.

La artista mostró su deseo de continuar cantando por muchos años como lo ha hecho hasta ahora y durante los cuales ha podido cumplir diferentes sueños.

“Me disfruto el camino, mi proceso, no ando juzgando, ni envidiando y mucho menos criticando a nadie. Vivamos y dejemos vivir. ¡Los buenos somos más!”, concluyó Paola Jara.