Hace un par de meses, Paola Jara sorprendió a sus fanáticos con un supuesto cambio de ‘look’. Se mostró rubia y con la cabellera muy corta, pero finalmente se trató de un efecto visual creado para un video.

Sin embargo, parece que quedó contenta con el rubio, y es que en las últimas horas reveló su nueva apariencia, y a diferencia de la vez anterior, esta vez es muy real.

Cabe mencionar que la artista poco a poco ha ido aclarando su melena. Por ejemplo, cuando comenzó su carrera esta era castaña oscura, y durante el 2022 mantuvo un ‘look’ más cobrizo. Pero ahora se transformó en una “mona matadora” y presumió el cambio con dos fotos que publicó en sus historias de Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos preguntándole si esta vez era en serio o se trataba de otro cambio para un video. Y claro, otros tantos aplaudieron que iniciara el año con nueva apariencia.

Las perforaciones, la debilidad de Paola Jara

La cantante comenzó el 2023 dándose gusto en todo. Y es que, además de cambiar el color de su cabello, también decidió hacerse nuevas perforaciones en sus orejas.

Para sus fanáticos no es desconocido lo mucho que las ama, y desde que encontró una técnica que no le genera ninguna clase de dolor, no teme hacérselas y recomendarlas a los demás.

