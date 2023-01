Calderón, que sostuvo una relación de más de 10 años con Paola Jara, contó en ‘Buen día Colombia’ (de RCN) que sufrió el infarto cuando viajaba por carretera junto a su hijo Daniel Calderón, hacía un concierto.

Recordó que cada vez que iba al gimnasio a hacer cardio sentía un dolor en el pecho al que no le prestó mucho atención; no obstante, el 7 de enero de 2023, cuando iba para un ‘show’, la molestia se volvió mucho más intensa.

“Tenía la camiseta bañada [en sudor], como si me hubiesen lanzado un balde con agua Le dije a mi hijo: ‘Busca una clínica, hospital, farmacia, lo que sea para este dolor porque ya no aguanto'”, relató como se escucha a continuación.

El cantante, que por fortuna salió bien librado de ese episodio, encontró atención en un centró médico y luego fue trasladado a un hospital donde le brindaron todos los cuidados.

Duró estable por varias horas hospitalizado, pero el lunes, cuando despertó, vio que varios médicos lo estaban rodeando. “Me había ido. […] Dos veces me tuvieron que reanimar”, agregó.

Eso dijo, luego de que uno de los presentadores de RCN le preguntó al artista vallenato si hubo alguna situación de estrés o de rabia que desencadenó ese problema.

Él aseguró que no; por el contrario, estaba contento porque coincidió en un evento con varios músicos, incluido el esposo de su exnovia Paola Jara.

“Yo ese día estaba feliz porque veníamos de Pasto y me encontré con el enano de Miguel Morales, me encontré con Hebert Vargas —que fue cantante de ‘Los gigantes’—, me encontré con Jessi Uribe, creo que fue, sí Jessi Uribe… Me encontré con varias personas y departí. La sala estaba llena de músicos”, declaró.