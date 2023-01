Los artistas colombianos viven el arranque de año con múltiples cambios, como el que tuvo Maluma con su nuevo ‘nombre’, en medio de la nostalgia por dejar una notable etapa atrás.

Una de las que tuvo una modificación notable en su aspecto físico fue la antioqueño Paola Jara, lo que provocó que le llovieran elogios en redes sociales por parte de sus seguidores.

La intérprete de ‘Mala mujer’, así como lo ha hecho en otras ocasiones, explicó que tiene cirugías en la nariz, una liposucción y otro procedimiento en los senos, aunque de este último se hizo un retoque.

En conversación con ‘La red’, replicada por la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento, la cantante colombiana aclaró por qué buscó esa modificación en su cuerpo.

“Quería tener un cambio en mis prótesis y no solamente eso sino que también descansé mucho con el tema de la espalda, me siento liviana, como más ligera”, indicó Paola Jara.

No obstante, aparte de los beneficios que tuvo en su diario vivir, la esposa de Jessi Uribe justificó la mencionada cirugía estética porque estaba interesada en tener una apariencia más discreta.

“A pesar de que me gustan las cosas ceñidas al cuerpo y de que en ocasiones muestro un poquito no me sentía tan cómoda con el tamaño de los senos porque a veces me sentía como vulgar y una cosa es sexy y otra es vulgar. Eso me incomodaba un poquito”, señaló.