Los casos arrancan con los actores Carolina Acevedo, que narró en la revista algo que podría resultar común —”alguien me mandó una historia de otra persona y yo le contesté, pero no al que me envió sino al dueño de la historia. Menos mal alcancé a borrarla, o habría sido el peor oso de la vida”, dijo—; y Gregorio Pernía, que describió su vergüenza más grande así:

“Tenía unas fotos íntimas, que son un peligro, y no sé cómo subí una. A los 10 segundos me llamó mi esposa a preguntarme por qué la había montado. Entré en pánico, pero menos mal no pasó nada, gracias a Dios”.

No obstante, también hay algunos relatos de las estrellas que no solo se refirieron a chascos que empezaron en dicha red social, sino que terminaron siendo un oso cuando se viralizaron allí.

Eso le sucedió a la actriz Danielle Arciniegas, quien aseguró en la publicación: “Fue en televisión, pero se hizo viral en redes, cuando me caí en los premios Kids Choice Awards. Me aporreé la cabeza, el brazo y la rodilla. Lo comentaron mucho”.

La presentadora Diva Jessurum también aparece en ese grupo de Danielle, pues su historia arrancó en Noticias Caracol y se volvió penosa cuando fue posteada, incluso, por ella misma.

“Estaba presentando el noticiero y tenía que salir a una hora determinada, pero por una falla técnica me tocó antes de tiempo. Estaba sin un zapato, un compañero me grabó y lo subió. Se viralizó, fue muy chistoso”, aseveró la famosa en 15 Minutos.

Entre los osos también están los causados por colegas, como manifestó el cantante Llane a la revista. “El que en su momento me dio pena, pero después me causó risa y disfruté, fue cuando J Balvin me molestó porque me puse una camiseta de malla, hace como dos años”, aseguró.

Historia de Instagramjbalvin tomada de TVyNovelas.

Pero los famosos no solo han hecho el oso en redes sociales, en viajes les ha pasado, como los que rememoramos de este video de Pulzo del año pasado, a propósito de los mencionados ridículos publicados por 15 Minutos recientemente.

En la grabación algunos relataron que se subieron en el crucero equivocado (de adultos mayores) cuando estaban recién casados, otros que sus trajes de baño les jugaron malas pasadas y terminaron desnudos en público, y unos más que tuvieron situaciones complicadas en baños de aviones, como por ejemplo el haberlo tapado. Asimismo, hubo quienes confesaron haber confundido a sus parejas o clientes de presentaciones con otros.

Y es que, definitivamente, no hay un lugar exacto para quedar en ridículo, a otras celebridades les han pasado chascos en el trabajo o con compañeros de labores, como fue el caso de la actriz Laura Rodríguez.

Su historia (algo asquerosa) puede escucharse en este otro video que se desempolva de 2018, donde actores y presentadores hablaron de osos que han pasado.