Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, la modelo manifestó que compró un apartamento en una de las zonas más exclusivas de Miami (Estados Unidos) con las ganancias que obtuvo durante el mes de febrero en OnlyFans, popular plataforma digital.

It’s been a busy month so I pretty much took the entire month off. I can’t wait to get back in the swing of things and really start focusing on work again 💫

— Angelina (@GoddessAngeIina) February 23, 2021