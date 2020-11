green

Sara Uribe saltó a la fama nacional hace 8 años, cuando fue una de las ganadoras del ‘reality’ Protagonistas de nuestra tele. Desde ese entonces, la paisa se convirtió en una de las mujeres más admiradas del país y sus casi 6 millones de seguidores en Instagram lo confirman.

Este sábado, la presentadora cumple 30 años y en su celebración tuvo una sorpresa grande. A las afueras del lugar en el que estaba llegó un helicóptero, desde el que cayeron un montón de pétalos de rosas. Sin embargo, no está del todo claro quien fue el autor de ese regalo a la también empresaria.

Hace algunos meses se supo que Sara había terminado su relación con el futbolista Fredy Guarín, quien es el padre de su hijo Jacobo. Pero en las últimas semanas no han faltado las especulaciones indicando que Uribe y el volante estarían intentando volver, o que a la modelo no le faltan pretendientes.

En octubre pasado, la expresentadora de ‘Lo sé todo’ confirmó que estaba soltera y que no descartaba la posibilidad de tener más hijos, ya que varios de sus seguidores se lo preguntaron en Instagram.

Novios que ha tenido Sara Uribe

A propósito de su llegada al denominado tercer piso, hacemos un repaso de los novios que se le han conocido a la famosa.

Fue bastante mediática en su momento la relación que tuvo Sara con el cantante de vallenato. Lo que muy pocos sabían es que ellos ya habían tenido un noviazgo antes de que ella entrara al ‘reality’ del Canal RCN que la hizo famosa en 2012. Donde hubo fuego cenizas quedaron y ambos se dieron una segunda oportunidad tiempo después de que ella ganara Protagonistas. Sin embargo, en 2014 cortaron del todo.

Hace un mes, cuando a Calderón le preguntaron en una entrevista por lo que pensaba del noviazgo que tuvieron con Sara, él aseguró que todo se dio de la mejor manera y que “fue una relación que se extendió hasta donde se pudo”.

2. Jhoan Álvarez

Ese noviazgo surgió en Protagonistas de nuestra tele. En la mitad del ‘reality’ decidieron emparejarse y ambos se convirtieron en los ganadores de la edición de hace ocho años. Sin embargo, el amor se acabó unos cuantos meses después de que terminaron su participación en ese programa de televisión. Luego de su relación con Jhoan fue que Sara regresó con Daniel Calderón.

3. Walberto Antonio Salgado

En 2015, varios medios de comunicación reseñaron un fugaz romance entre Sara Uribe y ese cirujano plástico. De hecho, en buscadores o redes sociales aún se pueden encontrar algunas imágenes de ambos departiendo en eventos sociales.

No son muchos los detalles que se conocen de la relación que tuvieron Salgado y Uribe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Salgado (@doctorantoniosalgado)

4. El hijo de alias ‘Don Mario’

Esta fue, posiblemente para muchos, la relación más polémica que ha tenido Sara Uribe. Nadie sabía de ella, hasta que el programa ‘La Red’ la hizo pública en abril de 2018. Ese medio de comunicación estableció que ese noviazgo que tuvo la modelo con el hijo del exnarcotraficante y exparamilitar también fue fugaz y no duró más que algunos meses.

‘La Red’ contó en ese momento que ambos compartieron las fiestas de Navidad y Año Nuevo de 2017. Poco después, ya en 2018, Sara conoció a su familia política y, de acuerdo con el programa de entretenimiento, hubo aceptación de parte y parte. Así las cosas, los 2 convivieron en un apartamento en Bogotá y hasta tuvieron un perro.

5. Fredy Guarín

En 2018, el país quedó asombrado al ver que Sara renunció en vivo al programa ‘Lo sé todo’ y confesó que lo hacía porque se iba a vivir a China con el futbolista colombiano, quien por ese entonces jugaba en ese país asiático. Esa unión se consolidó como una de las más mediáticas de la farándula nacional.

La relación entre ambos duró poco más de dos años y fue bastante intensa. Guarín dejó China y militó en equipos de Brasil a los que Sara también lo acompañó. Fruto de su noviazgo nació Jacobo, su hijo, quien está próximo a cumplir dos años.

En una entrevista que ofreció hace poco, Sara habló muy bien de Fredy, más allá de que hayan terminado su unión. “A Fredy lo voy a amar toda mi vida, porque es el papá de mi hijo. O sea, no le tengo sino agradecimiento en todo. Fredy me dio lo mejor de mi vida, a este ángel. Yo vivo agradecida, porque me llenó de amor y de felicidad con este negro que es mi compañía, mi vida, todo. Jacobo es la bendición más bonita de mi vida; me llenó el alma y la vida”, reconoció Uribe en su momento.