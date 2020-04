View this post on Instagram

Hey aquí tengo tu foto, no alcance a conocerte personalmente pero siempre estarás en mi vida y mi corazón, ten la seguridad que tu mamita y yo te amamos como nadie y que nunca te olvidaremos, arriba tu abuelo seguro te esperó para enseñarte lo que yo no pude, gracias por 7 mesecitos de amor y esperanza y aunque no lo entendamos ni sabemos por qué pasó, sabemos que nos amas como nosotros a ti ❤️❤️❤️ tu mamita y yo te regalamos la mitad de nuestro corazón para que siempre nos cuides y nos mantengas unidos, te amamos estrellita mía!!! Y si lloramos es por que nos vas a hacer mucha falta aquí!!!