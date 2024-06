Mientras que Martha Isabel Bolaños se sorprendió por detalles en ‘La casa de los famosos’, Alejandro Estrada está bajo los focos luego de que acabó como protagonista de manera indirecta por ese ‘reality’.

El actor, que descartó regresar con Nataly Umaña luego de la infidelidad de ella en el programa de Canal RCN, apareció en las especulaciones por un supuesto romance con otra famosa.

¿Quién es la pareja de Alejandro Estrada después de Nataly Umaña?

La cantante y modelo Natyash dio a entender que está en camino de una relación con el actor Alejandro Estrada luego de la ruptura que él tuvo con su exesposa, al responder sobre un rumor que surgió semanas después del escándalo y de que el artista ‘abrió convocatoria’ de pareja.

Lo cierto es que ella, al ser consultada en ‘Lo sé todo’ sobre esa información, se abrió acerca de su vida sentimental y soltó algunos detalles llamativos acerca de su realidad amorosa.

“Siempre me dijeron: ‘Nunca salgas con un colombiano’, y toda mi vida me programé y me casé con un americano, estaba en Italia”, afirmó en primera instancia, al recordar que antes contrajo matrimonio con un guitarrista estadounidense.

Aún así, al consultarle directamente sobre Estrada, Natyash evitó comentarios en primera instancia, pero entre líneas se sinceró acerca de cómo habría surgido la relación con él.

“[Yo pensaba] No, yo con los colombianos, con esa miradita y esa labia. Pues bien pueda, conocí el bogotano y caí, ahí en el hueco”, reconoció y agregó: “Es alguien especial, es bastante especial, bastante caballeroso… esa persona, no te he confirmado nada”.

Incluso, cuando le preguntaron si ha ido al hogar de Estrada, Natyash bromeó al referirse a ‘La casa de los famosos’, pero luego al indicarle que si ella había estado en el lugar en el que el artista convivía con Umaña contestó directamente: “No, a esa no”.

De hecho, luego de esa entrevista, la artista publicó desde su cuenta personal de Instagram una foto que se sumó a esas declaraciones, en donde apareció junto al actor.

Cabe anotar que se especuló que Estrada estaba detrás de otra famosa, aunque esa información no tuvo mayor desarrollo después de que se hizo pública entre sus seguidores.

¿Quién es Natyash, supuesto amorío de Alejandro Estrada?

Natyash, cuyo nombre real es Nathalia Henao, es una modelo, cantante y bloguera colombiana nacida en Pereira, Colombia, el 5 de octubre de 1991. Ahora, de 32 años, dio a entender su amorío con Alejandro Estrada.

Carrera como modelo:

A los 18 años se trasladó a Roma para iniciar una carrera como modelo.

Fue nombrada Miss Modelo de Europa en el año 2012.

Administra un blog sobre moda y diseño en español, italiano e inglés llamado According to Naty.

En septiembre de 2014 lanzó una colección de lentes de sol en colaboración con la marca IAMITALIAN.

Carrera musical:

En 2021 empezó una carrera como artista de música urbana usando el nombre artístico NATYASH.

Ese mismo año publicó los sencillos Sin miedo, El cuento y Sin compromiso, además del EP +Latina.

Arrancó el año 2022 con el lanzamiento del sencillo Perversa, Remix (Deuxer) (Peligrosa).

Su música se caracteriza por ser una mezcla de reggaetón, pop y trap.

Ha colaborado con artistas como Reykon, Kevin Roldán y Andy Rivera.

Vida personal:

Estuvo casada con el guitarrista y productor estadounidense DJ Ashba, miembro de bandas como Guns N’ Roses, Beautiful Creatures y Sixx:A.M., desde 2015 hasta 2022.

Tiene dos hijos.

Natyash es una artista talentosa y versátil que está ganando popularidad en la escena musical latina.

¿Qué pasó con Alejandro Estrada?

El actor será uno de los participantes de la próxima edición de ‘Masterchef’, donde le sacaron otro romance con otra concursante, en medio de las interacciones diarias entre las celebridades.

Lo que sí es claro es que Alejandro Estrada descartó una reconciliación con Nataly Umaña, después de más de una década de matrimonio que se vio afectado por la infidelidad de la actriz en ‘La casa de los famosos’.