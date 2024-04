En diálogo con el programa ‘Bravíssimo’, Juan David Zapata, reciente eliminado del programa del Canal RCN, se sinceró sobre Sandra Muñoz, Martha Isabel Bolaños e Isabella Santiago, con quienes tuvo cierto tipo de cercanía en diferentes momentos del concurso de convivencia.

El también empresario, entre risas, se defendió de quienes lo califican como ‘picaflor’, al asegurar que muchas personas cofunden la amabilidad con la coquetería.

De hecho, ‘Juanda’ fue claro al decir que con Isabella Santiago solo fue amable, desmintiendo así cualquier tipo de rumor.

“Naturalmente soy coqueto, pero hay que saber diferenciar entre coquetería y amabilidad. Soy coqueto con la persona que me gusta, mientras que con Isabella, que fue con la que hubo más problemas, simplemente estaba siendo amable”, dijo.

Asimismo, el exconcursante del ‘Desafío’ confesó que en un principio sí estuvo interesado en Martha Isabel Bolaños, pero que al enterarse de que Sandra Muñoz no estaba en una relación decidió inclinarse por ella.

“Yo entré coqueteándole a Martha Isabel Bolaños porque desde el principio Sandra Muñoz había dicho que estaba en una relación. Pero después de que Sandra dice que está soltera, dije venga para acá porque es la que me gusta“, precisó en el medio citado.

‘Juanda’ habla sobre su relación con Sandra Muñoz

En cuanto al vínculo que tiene con Sandra Muñoz, ‘Juanda’ les comentó a los presentadores de ‘Bravíssimo’ que formaron una buena amistad y que, incluso, se vieron luego de ser eliminados de ‘La casa de los famosos’.

Aseguró que en el ‘reality’ la modelo le daba algunos alimentos por la cercanía que tenían, ya que Muñoz no come “ciertas cosas”.

“Como estaba con Sandra y ella era la que cocinaba, obviamente todo el mundo estaba pendiente de mi plato, pero no es que ella me sirviera más, lo que pasa es que ella no come ciertas cosas y me las daba a mí. Iba ganando ahí“, concluyó.