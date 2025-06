Al presentador de ‘Día a día’ Iván Lalinde le sacaron varias confesiones durante su paso por ‘El Klub’, programa de ‘La Kalle’, en el que se reencontró con el humorista Jhovanoty, su antiguo compañero del matutino con quien compartió varios años en pantalla.

Durante la emisión del programa radial, Manuela Cardona no dudó en preguntarle al presentador paisa cómo se ha sentido en su trabajo actual y, además, lo animó a revelar algunas infidencias sobre cada uno de sus compañeros en ‘Día a día’.

Al ser consultado sobre quién era el más impuntual del magacín, el presentador paisa aseguró que, en general, todos son muy puntuales. Sin embargo, entre risas, mencionó que Catalina Gómez suele llegar “apenitas”, justo a tiempo para empezar.

Cuando le preguntaron quién es el más malgeniado del equipo, no dudó en señalarse a sí mismo. “Yo soy el más reactivo del equipo”, confesó. “Reacciono rápido, digo lo que pienso. Los demás son más reservados. A mí, por ejemplo, la impuntualidad me emputa. Cuando llego y nada está listo, se me brota esa vena, me pongo rojo”, expresó entre risas.

¿Quién es la más comelona de ‘Día a día’?

En cuanto a la persona más comelona del equipo, no tuvo que pensarlo mucho: “Carolina Cruz. Come impresionante, de todo. Lo bueno es que hace mucho ejercicio y se mantiene en forma, no se le nota”.

Al referirse al más ingenuo del grupo, comentó que hay alguien que vive tan metida en su mundo, que a veces ni se entera de lo que ocurre a su alrededor, él mencionó a Soto.

Cuando llegó la hora de hablar del más torpe, se sinceró: “’Cata’ Gómez me va a matar, pero la voy a decir… Aunque yo también me incluyo. Se me ha regado el tinto, me tropiezo, en eso nos damos la mano”.

También reconoció ser el más llorón: “Lloro por todo, hasta cuando estoy despidiendo un avión de carga”, dijo en tono divertido.

Finalmente, habló de Carolina Soto, a quien definió como una adicta al celular: “Siempre está grabando, haciendo contenido. Además, es súper dedicada, hasta se mete a hacer cursos. Es muy disciplinada”.

Con estas anécdotas, el presentador dejó claro que, más allá del trabajo, hay una gran camaradería entre los integrantes de ‘Día a día’.

¿Quién era Lina en la vida de Iván Lalinde?

Lina Marulanda fue una persona muy especial en la vida de Iván Lalinde, no solo como colega en la televisión colombiana, sino como una amiga entrañable. Su amistad comenzó en 2003 y se mantuvo hasta 2010, año en que Lina falleció trágicamente. Durante esos siete años, compartieron experiencias tanto profesionales como personales, forjando un vínculo que Iván ha descrito como intenso y lleno de momentos memorables. Ambos trabajaron juntos en la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, donde su química y camaradería eran evidentes para los televidentes. Iván ha mencionado en entrevistas que, aunque a veces tenían desacuerdos, siempre se decían las cosas de frente, lo que fortalecía su relación. Lina era conocida por su carácter fuerte y su autenticidad, cualidades que Iván admiraba profundamente. La muerte de Lina el 22 de abril de 2010 fue un golpe devastador para Iván. Él ha compartido públicamente el dolor que sintió y cómo la pérdida de su amiga lo afectó profundamente. Incluso ha revelado que, años después, buscó consuelo a través de una médium, quien le transmitió un mensaje de Lina pidiéndole perdón, a lo que él respondió que no había nada que perdonar .

