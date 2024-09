Así como se registró un notable seguimiento por las incidencias luego de la muerte de la ‘Gorda’ Fabiola, otra figura de Caracol Televisión está en la mira de muchas personas a nivel nacional.

¿Quién es Érika Zapata, de Caracol?

Érika Zapata es una periodista antioqueña de Noticias Caracol, cuyo estilo original la ha catapultado en Colombia y la ha convertido en un referente que recibe tanto halagos como pullas.

De hecho, la corresponsal de Antioquia defendió su trabajo bajo la lluvia en pleno noticiero, lo que dejó en evidencia que por casi cualquier situación se ha convertido en blanco de los comentarios en redes sociales.

Uno de los aspectos que la ha hecho representativa es su apariencia, con el cabello recogido y un blazer que ya es característico dentro de sus presentaciones en la pantalla chica.

Lo cierto es que, después de un cambio de imagen de Érika Zapata, otra fotografía de cómo luce por fuera del informativo de Caracol Televisión abrió paso a señalamientos que provocaron su respuesta tajante.

Foto de Érika Zapara por fuera de Noticias Caracol

Zapata publicó una imagen con un atuendo informal afuera de Noticias Caracol, sin su tradicional blazer y más juvenil, detalle que no pasó desapercibido para pullas a las que salió al paso en su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

“Me saca rabia esa gente que cada vez que subo una foto arreglada me dicen que [es] filtro. En mi vida cotidiana me gusta estar de otras maneras y cada que puedo, me produzco [‘me arreglo’] como toda mujer. Para que vean que no todo lo del pobre es robado”, afirmó en primera instancia.

Curiosamente, a diferencia de otros casos en los que Zapata fue atacada por su forma de vestir, la comunicadora justificó su estilo, a pesar de que no sea el mismo con el que aparece normalmente en público.

“Que es que me veo muy distinta en televisión, claro, porque uso blazer, no me maquillo, recojo el cabello y tengo una forma distinta de mostrarme. Me tienen es con rabia”, finalizó.

Cabe resaltar que Zapata se ha sometido a tratamientos estéticos y demás, lo que ha servido para que muchos de sus seguidores la llenen de halagos, a pesar de uno que otro señalamiento en contra.

¿Quién es el novio de Érika Zapata, de Noticias Caracol?

Érika Zapata no tiene pareja sentimental, según la información que ha compartido en público, en una situación que ella misma ha justificado como parte de su interés para concentrarse en su vida profesional.

La periodista antioqueña de Noticias Caracol habló de Andy Rivera, con quien le crearon el chisme de una supuesta relación sentimental que ella misma desmintió de manera tajante.