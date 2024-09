Mientras se viven momentos de intensidad dentro del ‘Desafío’, Carballo, exparticipante de ese ‘reality’ en 2023, sorprendió al mostrar que tuvo un accidente de tránsito que lo puso en una dura realidad.

El tolimense tuvo un incidente cuando iba como pasajero en motocicleta. Así lo compartió en primera instancia a través de su cuenta personal de Instagram en una historia este lunes 9 de septiembre.

“Muchachos, me acabo de accidentar en una moto”, afirmó en un video publicado en la tarde del mencionado día, poco más de una semana después del fallecimiento de su amiga Maryan Gómez.

Jorge Carballo, nombre completo de exparticipante del concurso de competencias físicas de Caracol Televisión, se grabó en ese breve clip de video, donde dio muestras de dolor sin decir más sobre el incidente vial.

Horas después del accidente de tránsito, en la noche del mismo lunes, explicó que el percance, a pesar de lo duro, no fue demasiado serio y que e presentó cuando iba en un servicio de transporte público en moto. Aun así, expresó preocupación por las consecuencias.

“Gracias a Dios estoy bien. No pasó a más de una fisura en la mano y estoy esperando respuesta a la pierna, que fue la que chocó con la señal de tránsito. Me duele demasiado y tengo raspones. Venía en un ‘picap’: el chico se encuentra en peor estado puesto que se lesionó la caja torácica punto qué feo es sentir ese momento donde ves que la vida pasa en microsegundos punto me duele demasiado la pierna coma tengo miedo de que pueda ser grave“, finalizó.