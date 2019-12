Por detrás de ellas se situaron un pelotón de producciones con tres nominaciones cada una: ‘Barry’, ‘Big Little Lies’, ‘Fleabag’, ‘The Kominsky Method’, ‘Fosse/Verdon’, ‘The Morning Show’ y ‘Succession’.

Netflix, con 17 nominaciones, es la plataforma digital o canal de televisión con más candidaturas al superar por poco a HBO, que logró 15 menciones.

La estatuilla a la mejor serie dramática se decidirá entre ‘Big Little Lies’, ‘The Crown’, ‘Killing Eve’, ‘The Morning Show’ y ‘Succession’.

Mientras que el premio a la mejor serie de comedia o musical tendrá como nominadas a ‘Barry’, ‘Fleabag’, ‘The Kominsky Method’, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ y ‘The Politician’.

Por su parte, el Globo de Oro a la mejor serie limitada o película para la pequeña pantalla contará como aspirantes con ‘Chernobyl’, ‘Catch-22’, ‘Fosse/Verdon’, ‘The Loudest Voice’ y ‘Unbelievable’.

Jennifer Aniston (‘The Morning Show’), Reese Witherspoon (‘The Morning Show’), Olivia Colman (‘The Crown’), Jodie Comer (‘Killing Eve’) y Nicole Kidman (‘Big Little Lies’) optarán a la distinción a la mejor actriz de una serie dramática.

Por su parte, Brian Cox (‘Succession’), Kit Harington (‘Game of Thrones’), Rami Malek (‘Mr. Robot’), Tobias Menzes (‘The Crown’) y Billy Porter (‘Pose’) son los candidatos a mejor actor dramático de una serie.

En cuanto a las comedias y series musicales, Christina Applegate (‘Dead to Me’), Rachel Brosnahan (‘The Marvelous Mrs. Maisel’), Kirsten Dunst (‘On Becoming God in Central Florida’), Nathasha Lyonne (‘Russian Doll’) y Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’) lograron ser nominadas a la mejor actriz.

Y Michael Douglas (‘The Kominsky Method’), Bill Hader (‘Barry’), Ben Platt (‘The Politician’), Paul Rudd (‘Living with Yourself’) y Ramy Youssef (‘Ramy’) serán los candidatos a mejor actor.

La 77 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 5 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE. UU.) y tendrá a Ricky Gervais como maestro de ceremonias.