La cinta de Noah Baumbach protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson parte como la gran favorita en la 77 edición de los premios que serán entregados el 5 de enero de 2020 en Los Ángeles, por delante de ‘The Irishman’ y ‘Once Upon a Time in Hollywood’, con 5 cada una.

Mención especial se lleva la plataforma de ‘streaming’, responsable de ‘Marriage Story’ y ‘The Irishman’, dos de las cintas con más nominaciones a esta edición de los Globos de Oro.

Con 17 candidaturas en el apartado cinéfilo, Netflix se impuso con gran distancia a otros estudios veteranos como Sony Pictures (8), Walt Disney Studios y Warner Bros (6 cada uno).

Por categorías, optan a mejor película de drama las cintas ‘The Irishman’, ‘1917’, ‘Joker’, ‘Marriage Story’ y ‘The Two Popes’.

En comedia o musical, las candidatas son ‘Dolemite is my Name’, ‘Jojo Rabbit’, ‘Knives Out’, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ y ‘Rocketman’.

En el apartado de actuación, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renée Zellweger son las candidatas a mejor actriz dramática, mientras que en el apartado masculino los seleccionados son Christian Bale, Antonio Banderas, Adam Driver, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce.

Y en el género de comedia o musical las actrices nominadas son Ana de Armas, Awkwafina, Cate Blanchet, Beanie Feldstein y Emma Thompson.

Daniel Craig, Roman Griffin Davis, Leonardo DiCaprio, Taron Egerton y Eddie Murphy completan el listado de los actores de comedia candidatos al Globo de Oro.

Entre los hispanos, además de Ana de Armas y Antonio Banderas, Jennifer Lopez consiguió una nominación a mejor actriz de reparto por su papel en oHustlers’.

Finalmente, la cinta española ‘Dolor y Gloria’ recibió la candidatura a la mejor película extranjera, una categoría en la que competirá contra dos cintas francesas, ‘Portrait de la jeune fille en feu’ y ‘Les Misérables’; una estadounidense, ‘The Farewell’ -rodada en lengua no inglesa-, y la surcoreana ‘Parasite’.