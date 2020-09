View this post on Instagram

¡Se calentó esto!🤯 Nicolas Arrieta le lanzó fuertes directas a La Segura por su reciente declaración acerca de su trabajo como creadora de contenido😱 El controversial influenciador no se quedó callado y se burló de lo duro que le ha tocado. Además, que le pareció absurdo la comparación que hizo🤔 La Segura por su parte, no se aguantó y también le respondió asegurando que debía ser muy difícil su trabajo, pues solo se la pasa hablando mal de otros influenciadores 🥵 Nicolás revivió un video donde Natalia no sabía cuántos huesos tenía el ser humano, y además, la mandó a realizarse una “lipo en la estupidez”😰 . #nicolasarrieta #lasegura #nicolásarrieta #laseguraoficial #influencer #rechismes #bogota #cali #barranquilla