green

Y ninguno quiere darse por vencido. Ahora, Nicolás asegura, con documento como prueba, que salió a favor suyo la impugnación al último fallo que había recibido, y que lo obligaba a disculparse en video con la novia de Pipe Bueno, algo que efectivamente hizo, pero en tono de burla.

“Los resultados a este fallo fue que declararon improcedente la anterior tutela. Hecho superado también, porque yo ya había pedido disculpas, pero no tengo que borrar los videos. Le pusieron dentro del fallo de la impugnación que no había ningún estado de indefensión por parte de Luisa Fernanda W”, explicó Arrieta en sus historias de Instagram.

En la misma red social, Nicolás cuestionó, una vez más, a su rival en esta batalla, luego de ver el fragmento de un en vivo en el que ella calificó como “relevante” solo lo que viene de alguien con más de 5 millones de seguidores.

“Yo soy un simple mortal a lo ojos de estos dioses del Olimpo. Entonces, ¿por qué ponerme tanta tutela? ¿Por qué ahorita el abogado de Luisa me está amenazando, bueno, no está amenazándome, está diciéndome que como no pudieron ganar la tutela, me van a poner una denuncia penal. Si yo no soy relevante, si yo no soy importante, ¿qué pasa, qué pasa?”.

Con su tono retador, el ‘youtuber’ aprovechó para celebrar su triunfo con la canción ‘We Are The Champions’, de Queen.

El fallo fue además analizado por Nicolás Arrieta en otro video de YouTube de casi una hora, en el que recordó cómo comenzó la batalla legal y las razones por las que ha apelado cada vez.