El astro brasileño, quien felicitó a Messi por igualar su récord, es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol. Por supuesto, existe una gran disputa entre los fanáticos de este deporte porque Pelé siempre es comparado con futbolistas como Maradona, Di Stéfano o Cruyff.

A pesar de esto, lo cierto es que Pelé ha sido de los pocos jugadores en ganar una Copa del Mundo, si se lo relaciona con jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, que aún no han tenido ese privilegio.

De hecho, el ‘Rey’ pudo levantar ese trofeo en tres de las cinco ocasiones que la consiguió Brasil, superando así a lo que ha hecho, por ejemplo, Argentina y Francia, que han ganado dos copas cada uno en toda su historia.

Estos grandes pergaminos le dan la posibilidad al exfutbolista de 80 años de tener un documental dedicado exclusivamente a su vida. En redes sociales, el brasileño confirmó la noticia, expresando su felicidad.

“Pronto tendré la oportunidad de revivir mis recuerdos. El 23 de febrero, mi historia será contada en un documental producido en Brasil. ¡Estoy emocionado de verlo!”, dijo la exfigura del Santos, equipo de su país.

Aquí está la publicación en Twitter del campeón del mundo de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970:

Adicionalmente, en su cuenta de Twitter, Netflix ratificó la noticia, nombrando a David Tryhorn y Ben Nicholas como los directores de esta producción que “narrará la historia del legendario futbolista”.

Este es el tráiler de la película que se puede ver en la cuenta de Twitter de ‘NetflixFilm’:

PELÉ, a documentary from directors David Tryhorn and Ben Nicholas, tells the story of the legendary footballer and only man to win three World Cup titles.

On Netflix globally February 23 ⚽️ pic.twitter.com/qZIabCmEVO

— NetflixFilm (@NetflixFilm) January 14, 2021