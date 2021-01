green

Los contenidos de Amazon Prime Video se renuevan y este 2021 promete tener una buena programación. En este mes son varias las producciones que se estrenarán. Algunas de ellas que ya están disponibles como ‘The Assistant’, ‘Herself’, ‘Escuela para seductores’ y ‘American Gods: temporada 3’.

Sin embargo, a partir del 15 de enero se espera el lanzamiento de ‘One Night in Miami’, ‘Brahms: The Boy II’, y la segunda temporada de ‘De brutas, nada’. Después del 27, otros ocho productos audiovisuales, como ‘Evangelion: 1.11 – You Are (Not) Alone’, harán parte de la parrilla de la plataforma.

Programación de Amazon Prime Video en enero

Estas son algunos de los estrenos con sus pequeños sumarios que se pueden ver en la página de Amazon Prime Video:

‘The Assistant’ (7 de enero): jane, protagonizada por Julia Garner, es una joven asistente de un poderoso magnate del entretenimiento. Este es el trabajo de sus sueños pero, con el transcurso del tiempo, se da cuenta de los aspectos oscuros de la industria en la que está.

‘Herself’ (8 de enero): esta es la historia de Sandra, una madre soltera, que escapa de una relación tóxica junto con sus hijas. Después de enfrentar duros momentos, inspirada en uno de los cuentos de su hija, decide construir un hogar. No obstante, su pasado vuelve a perseguirla.

‘Escuela para seductores’ (8 de enero): esta es una cómica producción que tiene a Raúl como protagonista principal. Este, después de su mala racha en el amor, decide encontrar la fórmula secreta para ser un experto de la seducción.

Temporada 2 de ‘De brutas, nada’ (15 de enero): la segunda temporada tiene como figura principal a Cristina. Aquí se sabrá qué pasó después de su frustración amorosa. En seguida, ella encuentra un compañero de cuarto, quien se llama Alejandro, el cual mintió para poder acercarse a ella y verá las consecuencias de sus mentiras.

‘The roads not taken’ (28 de enero): esta es la historia de Leo, que es interpretado por Javier Bardem, y su hija Molly, interpretada por Elle Fanning. Esta última tiene que afrontar los problemas que tiene su padre con su mente y trata de traerlo nuevamente a la realidad.

Parrilla de producciones en enero