green

En su escrito, el brasileño, actualmente con 80 años de edad, llenó de elogios al ‘Pelusa’ y reprochó que siempre se hubiera debatido sobre cuál de los 2 fue mejor en el terreno de juego.

“Fuiste un genio que encantó al mundo. Un mago con el balón en los pies. Una verdadera leyenda… Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y admirarnos más. Por eso quiero decir que eres incomparable”, apuntó Pelé inicialmente.

Y declaró todo su afecto hacía Diego Maradona, que falleció justo después de haber cumplido 60 años:

“Siempre serás un gran amigo, con un corazón mayor… Tu partida rápida no me dejó decírtelo, entonces apenas te lo escribo: yo te amo, Diego”. ⠀

Además, el famoso ‘Rey del fútbol’, expresó que espera el momento para reencontrarse con el ’10’ argentino, aunque no para rivalizar con él.

“Un día, allá en el cielo, vamos a jugar juntos en el mismo equipo. Y va a ser la primera vez que mandaré los puños al aire, no para festejar un gol, sino para poderte dar un abrazo”, concluyó.

Mensaje de Pelé a Maradona:

Ya pasaron 7 días desde que partiste. Muchas personas adoraban compararnos durante toda la vida. Fuiste un genio que encantó al mundo. Un mago con el balón en los pies. Una verdadera leyenda. Pero por encima de todo eso, para mí siempre serás un gran amigo, con un corazón mayor. ⠀

Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos unos a otros y pasáramos a admirarnos más. Por eso quiero decir que eres incomparable. ⠀

Tu trayectoria fue marcada por la honestidad. Siempre declaraste tus amores y desamores a los 4 vientos. Tu forma particular enseña que tenemos que amar y decir “te amo” muchas más veces. Tu partida rápida no me dejó decírtelo, entonces apenas te lo escribo: yo te amo, Diego. ⠀

Mi gran amigo, muchas gracias por todas nuestras jornadas. Un día, allá en el cielo, vamos a jugar juntos en el mismo equipo. Y va a ser la primera vez que lance los puños al aire, no para festejar un gol, sino para poderte dar un abrazo.