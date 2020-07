green

Cansado de eso, el artista escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde les mandó un duro mensaje a los “pendejos” que se la pasan haciéndole matoneo.

Lo primero que dijo el intérprete es que cada vez que se encuentra con ofensas contra su “integridad física”, le da “dolor y vergüenza”, pero con las personas que, en sus palabras: “Preguntan tanta babosada, ¿que qué me echo? ¿Que si es un peluquín? O ¿que qué mierda es?”.

Enseguida, Nelson Velásquez agregó que se notaba la “mala intención” e “ignorancia” de los “pendejos” que, en vez de estar atentos a los problemas que puedan tener, se meten “en lo que no les interesa” y se la pasan criticándolo.

“Con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos idiotas pendiente de mi pelo, de mi gorra o de tantas maricadas. ¿Saben qué me echo ? Lo que me dé la gana, lo que yo quiera, porque yo decido qué me pongo o qué no. Porque si yo me siento bien así es lo que importa”, se desahogó, pero no paró ahí, sino que continuó:

“Repito, a mí critíquenme cuando cante mal, que esa sí es mi parte pública, pero qué me pongo o qué uso o cómo me vea es mi problema. Y al que no le guste como me veo, que no me siga y deje de joder aquí”.

Su duro mensaje lo escribió Nelson Velásquez en los comentarios de una fotografía de Instagram, donde su cabello y su barba volvieron a ser el centro de atención y de burlas con matoneo incluido.

