Uno de los hombres más cotizados del mundo del espectáculo es Brad Pitt. Durante años, se ha convertido en el prototipo de hombre con el que muchas quisieran salir y sostener un romance.

Gracias a su apariencia física y a su éxito en Hollywood, el actor cuenta con millones de fanáticos alrededor del mundo. Aunque muchos creían que no había nadie que lo igualara, recientemente se viralizó el nombre de un joven que, aseguran, es el doble del ex de Angelina Jolie y que ahora, tampoco pasa desapercibido, igual que el Brad Pitt real.

Conoce a Nathan Meads, el doble de Brad Pitt

Su nombre es Nathan Meads, tiene 35 años, y se dio a conocer hace un tiempo cuando medios de comunicación hallaron el increíble parecido que tiene con el artista.

Nathan es de origen británico. Es padre de dos niñas y se ha desempeñado laboralmente como albañil. “Me dijeron por primera vez cuando tenía 20 años que me parecía a él y esto continuó durante unos diez años, pero siempre me reía”, dijo en una oportunidad.

De igual manera, ha confesado que es inevitable caminar por la calle y que la gente exprese su asombro, pensando que se están topando con el verdadero Brad Pitt. “Mucha gente me mira dos veces cuando pasa por delante de mí o me pide una foto, aunque algunos simplemente toman fotos sin que yo me de cuenta. Si bien, cientos de personas me dijeron que me parecía a él, nunca hice nada al respecto. Luego se convirtió en una constante que, donde quiera que fuera, la gente lo decía”, relató.

Aunque ha tenido sus ventajas por parecerse al actor de Hollywood, entre ellas, conseguir mejores ofertas laborales, también le ha generado otro tipo de problemas, especialmente en el ámbito sentimental. Algunas mujeres lo han acusado de querer usurpar la identidad de la celebridad. “Algunas simplemente no pueden creer lo mucho que me parezco a él y otras me acusan de querer usurparlo en las redes sociales, es imposible. Realmente no estoy buscando el amor y no quiero establecerme ya que mis hijas son mi mundo y mi mayor prioridad. No estoy buscando a mi Angelina”, dijo.

Actualmente, el joven que dejó su trabajo como albañil, modificó su peinado para parecerse un poco más al actor con el look que tenía en los años 90 y a principios del 2000.

Ha sido tal el éxito que ha adquirido en las redes sociales con el paso de los años, que, incluso, ya ha colaborado con importantes marcas de ropa, como todo un influencer.

