View this post on Instagram

Por acá de “sexi”posando , hace un tiempo en un paseo . Exactamente el día de mi cumple 25 de junio 😍 Qué pasa si colocara #noalasrayas ? Ósea las famosas “rayas” Del estómago pues ahora están de moda y siempre me quedo pensando , qué pasa si no las logras ? Si tú cuerpo no lo da o simplemente no te quieres matar de hambre para lograrlo ? Pues nada pasa #misamores 😳😳😳😳 saben lo que siempre apoyo es “SI” al cuerpo que tengas ! Con rayas sin rayas , con gorditos , flacidez estrías, celulitis ( la que tanto no nos gusta ) me ha costado mucho amar mi cuerpo porque así como muchas de ustedes yo también me doy duro 😍😍😍 y más cuando eliges un medio de trabajo como el mío en el que hay demasiados estándares de belleza 🤪Esta foto es sin retoque , al natural eso sí buscando un ángulo que me guste y me sienta bien 👍 ❤️ Excelente Martes !!!