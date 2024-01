La modelo y artista musical Natalia París habló sobre su vida personal y laboral, luego de que se conociera que rompió su relación amorosa, con quien es su mánager en la actualidad, Rafael Duarte. También habló sobre el crecimiento de su emprendimiento.

La vida de Natalia París es una de las más seguidas por los fanáticos de la farándula. La modelo colombiana ha tenido un reconocimiento a nivel mundial.

En la actualidad, la paisa se dedica a mezclar discos y crear ritmos para que sus fans bailen. Pero no solo se habla por su vida profesional, también sobre su vida amorosa. Recientemente, se conoció que rompió con quien es su manager, Rafael Duarte.

Sobre esto aseguró: “Seguimos juntos porque somos un equipo, pero ya no somos pareja… uno quisiera que el amor es para siempre, pero a veces las cosas no son como queremos.” Está soltera, pero no disponible.

“Solamente hago modelaje para mis propias cosas, dejé el modelaje para que la gente cambiara ese chip“, asegura cuando se habla de esa parte de su vida personal, que ahora ya no es su fuerte. Aseguró que al principio fue difícil, pues recibía muchas críticas. Pero no se niega a aceptar una buena oferta en este ámbito.

También habló de su faceta como empresaria. Pese a que ha cometido errores invirtiendo en determinados puntos, asegura que dentro de cada una de ellas ha aprendido mucho. En parte, afirma, que la espiritualidad le ha ayudado mucho a autosanarse.

Afirma que la gente está despertando, ya que no habla sobre religión, sino sobre la espiritualidad. “Me va bien, porque todo tiene que ver con una mentalidad positiva“. Finalmente, dice que no se va del país, porque cada persona lleva sus vibras a donde llega; por lo tanto, “si te estás yendo negativo, vas a encontrar negatividad“.

