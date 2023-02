Desde que Natalia París llegó a las pantallas, catálogos de ropa y mejores revistas del país, se convirtió en una de las bellezas más aplaudidas y envidiadas por los espectadores. La paisa, también empresaria, DJ y publicista es considerada una de las modelos con mayor reconocimiento nacional e internacional.

Su vida sentimental fue siempre unos de los temas que más buscaban sus seguidores. Su amor con el actor Juan Alfonso Baptista, más conocido como ‘El Gato’, fue una de las relaciones sentimentales más estables y comentadas en la farándula. Aunque finalizaron luego de cinco años, por una infidelidad del venezolano, ahora son muy buenos amigos.

(Vea también: Shakira sigue facturando: esta es el dineral que ha ganado con sus indirectas a Piqué)

¿Cuántos novios ha tenido Natalia París?

Ahora, con 49 años, Natalia París realizó algunas confesiones de su vida privada en el programa de entrevistas de Eva Rey. “¿Cuántas parejas has tenido tu en tu vida?”, preguntó la española en su más reciente entrevista en Desnúdate con Eva. “Muy poquitas, pero han sido parejas eternas”, respondió la paisa.

Por ahora, el corto fragmento fue solo un abre bocas de lo que será la entrevista que publicará la presentadora y periodista el próximo domingo en su canal de Youtube. En el mismo video, Natalia París no dudó en ‘contar’ cuántas parejas ha tenido en su vida. “Siempre he sido de novios y relaciones muy largas. Obvio han sido más de los contados con dos manos, no han sido muchos pero tampoco, hay que vivir la vida”, aseguró.