Aunque la mayoría de sus seguidores la conocen por ser la hija de la reconocida modelo y empresaria antioqueña, Mariana Correa considera que ya es el momento de desmarcarse de ello y empezar a escribir su propia historia.

Actualmente, la joven tiene un negocio llamado Tribu, en el cual comercializa sombreros, sandalias, bolsos, entre otras cosas elaboradas en Colombia.

Sin embargo, la hija de Natalia París, que nació en el 2000 fruto de la relación que tuvo la modelo con el exnarcotraficante Julio Correa, quiere incursionar en otros campos y así aprovechar algunas cualidades que quizá muy pocos conocen.

A qué se quiere dedicar la hija de Natalia París

Según contó este domingo la propia joven al programa ‘La red’, de Caracol Televisión, recientemente tuvo una oportunidad para entrar a la actuación y esto le hizo darse cuenta que era algo que quería desde hace un buen tiempo.

“El año pasado me salió una oportunidad de hacer un papel para el cual me estaba preparando. Me di cuenta que me gustaba mucho y que lo quería hacer en serio. Quise estudiar y hacer la carrera”, contó la joven.

Actualmente, Mariana Correa está estudiando actuación en la escuela de Caracol Televisión y considera que esto le servirá para la otra faceta que busca explotar: el ser cantante.

“Siento que al principio mi mamá trataba de meterme en temas de actuación, pero no me llamaba la atención […]. A mí me da mucha pena cantar todavía. Aún no me he soltado del todo, he grabado algunas canciones, pero si me voy a lanzar de artista quiero estar 100 % preparada”, comentó en el mismo espacio.

La joven explicó que quiere dejar de ser conocida únicamente como la hija de la modelo y que buscará continuar sus estudios de actuación en Nueva York o España.

“Muchas personas me conocen por ser la hija de Natalia París, pero yo también tengo mis propios talentos y eso es lo que quiero mostrarle al mundo”, concluyó.