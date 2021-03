green

En diálogo con W Radio, una alemana contó cómo son sus días en un refugio en Siria y afirmó que en los momentos más difíciles que ha pasado junto a un grupo de mujeres, las canciones de Maluma les han servido para olvidarse de su realidad.

Asimismo, expresó: “Para mí los latinoamericanos se divierten y saben cómo disfrutar la vida; la música hace a las personas felices“.

Además, el aspecto físico es otro de los factores que llaman la atención de las mujeres, lo que para muchos es bastante curioso y para otros, obvio.

Por otro lado, la mujer mencionó que ya no le interesa qué piense el Estado Islámico o lo que quieran de ellas, y que la manera en la que están viviendo no es la mejor. Así que por el momento solo tratan de hacer lo que a los niños los hace felices y lo que a ellas les haga bien, teniendo en cuenta que su situación es bastante complicada y que antes no podían ni siquiera escuchar música.

A pesar de su realidad, estas mujeres tienen televisores en los que conectan una memoria USB para escuchar las canciones de Maluma y ver algunos de sus videos, desconectándose de los problemas que tengan y de la monotonía.

Y aunque no saben cantar las canciones y no entienden lo que dicen, les encanta el ritmo y sueñan con visitar Colombia y hasta conocer al cantante de pop, reguetón y trap latino.